أدى اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، فيما يستمر الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الجانب الآخر في قطاع غزة لليوم 82 من الحرب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مخيم نور شمس شرق طولكرم ما أدى لسقوط 6 قتلى وإصابة آخرين بجروح.

ووفق وفا، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدينة طولكرم واعتلت فرق القناصة أسطح المنازل وحولتها لنقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية لمخيم نور شمس.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

غزة

في غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة على وسط وجنوبي القطاع.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية الأربعاء عن مراسلها، مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تضم نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

فيما قالت قناة العربية السعودية نقلا عن مراسلها، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على شرق خان يونس جنوبي القطاع في محاولة لتطويقها.

وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي نحو 21 ألف مواطن إضافة لأكثر من 54 ألف جريح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 164 جندي، حسب صحيفة تايمز أف إسرائيل يوم الأربعاء.

لبنان

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية شنت غارة على منزل وسط مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، بينهم امرأة، وجرح شخص آخر.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضا تلة حمامص، جنوب لبنان، بـ 4 قذائف مدفعية، وفق ما أوردته الوكالة.

وتزداد التوترات بين حزب الله المدعوم من إيران المعادية لإسرائيل والجيش الإسرائيلي على خلفية الصراع مع حماس، ويتبادل الطرفان الهجمات بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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