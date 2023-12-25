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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة أدت لسقوط عشرات القتلى والمصابين، في اليوم الـ 80 للحرب، فيما اقتحم عشرات الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، وتغيب احتفالات الميلاد عن بيت لحم.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام، فإن بيت لحم بالضفة الغربية - التي تعرف بأنها مهد المسيح وتوجد بها كنيسة المهد عادة ما كانت تستقبل الزوار في عيد الميلاد - ألغيت احتفالاتها هذا العام بسبب الحرب.

وخلال قداس عيد الميلاد مساء الأحد، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان"قلبنا الليلة في بيت لحم.. حيث ما زال أمير السلام يرفضه منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم".

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان بأن "المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية،" بحماية الشرطة فيما مُنع المواطنين من دخول المسجد.

ووفق ما نقلته الوكالة عن مصادر، تجددت الغارات على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة "عقب ليلة دامية على أهالي القطاع، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة".

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن أكثر من 70 قتيل في واقعيتي المغازي والبريج، إضافة للمصابين.

وشنت طائرات سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحديدا في المنطقة الشرقية، فيما قتل نحو 23 فلسطيني نتيجة قصف منزلين في شرق خان يونس فجر الاثنين.

وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي 20,424 مواطن إضافة لنحو 54,036 جريح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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