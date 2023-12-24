تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تنفذ القوات الإسرائيلية حملات اعتقال في مناطق بالضفة الغربية، مع استمرار الحرب لليوم الـ 79 منذ أن اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي تخللها هدنة استمرت لسبعة أيام فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مواطنين بينهم امرأة في الخليل.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت الليلة السابقة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة، وطوقت المخيم وحاصرته بشكل مشدد في المرة الثالثة لاستهداف المخيم هذا الشهر والثاني في أسبوع، حسب وفا.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

أما في قطاع غزة، فتواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس بالجنوب.

واستهدفت القوات مساء السبت، منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي، ما أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين في غربي خان يونس جنوب القطاع.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع، وقصف مربع سكني في دير البلح ما أدى لمقتل 6 فلسطينيين على الأقل وعشرات المصابين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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