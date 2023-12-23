*تم التحديث بإضافة تفاصيل

هددت إيران بإغلاق البحر الأبيض المتوسط إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم من الولايات المتحدة وحلفاءها، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية لليوم 78 على قطاع غزة، رغم تمرير قانون أممي يطالب بتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للقتال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

ويدعو القرار الأممي الذي قدمته الإمارات إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وحسبما نقلت وسائل إعلام، قال محمد رضا نقدي نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية "سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى".

وتدعم إيران - المعادية لإسرائيل - جماعة الحوثي اليمنية، التي تستهدف سفن في البحر الأحمر، فيما تطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل.

وقال نقدي، إن الخليج الفارسي ومضيق هرمز أصبح "كابوس" للأمريكيين وإنهم محاصرون بالبحر الأحمر.

وحسبما نقلت رويترز فأن المسؤول الإيراني ذكر " ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى ،" بينما لا توجد لإيران أي منافذ مباشرة على البحر المتوسط ما يجعل تهديدها بإغلاقه غير واضح الكيفية.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن إيران "منخرطة بعمق" في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة مرتبطة بإسرائيل لأضرار بعد استهدافها بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، أدى لاندلاع حريق على متنها. والسفينة وفق ما نقلته وسائل إعلام عن شركة (أمبري) للأمن البحري ترفع علم ليبيريا، وتوقفت في السعودية وكانت متجهة إلى الهند.

قطاع غزة

واستهدفت الطائرات منزل في مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدف قصف إسرائيلي جباليا شمال القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى بسبب استمرار القصف وإطلاق النار، حسب وفا.

كما استهدف القصف مدينة غزة وشمالها وبينها حي الشجاعية، إضافة لاستهداف مناطق في مدينة خان يونس.

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها فجرت 5 دبابات للجيش الإسرائيلي.

فيما أعلن أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، ارتفاع الجنود القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 472 جندي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا