تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 77 فيما عادت الاتصالات بشكل تدريجي في عدد من مناطق القطاع وسط تسارع الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار وتصويت مرتقب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مشروع قرار بشأن غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة أن غارة إسرائيلية قصفت منزل شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وأسفرت غارة إسرائيلية على منزل يضم نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، عن مقتل طفلة وإصابة آخرين، وفق وفا.

وفي رفح جنوب القطاع، استهدف قصف إسرائيلي منزلين ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة عبر فيسبوك ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل إلى أكثر من 20 ألف قتيل بالإضافة إلى أكثر من 53 ألف جريح.

ووفق الوزارة، قتل نحو 390 فلسطيني وأصيب نحو 734 شخص في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية مساء الخميس عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد يومين من انقطاعها بسبب قصف إسرائيل للبنية التحتية.

وتتسارع الجهود الدبلوماسية العربية والدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار حيث ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن الحرب في غزة بعد تأجيله عدة مرات.

وكان مجلس الأمن يسعى لتمرير مشروع قرار يهدف لتعليق إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنه تأجل أكثر من مرة منذ الاثنين الماضي، وسط خلافات حول الصياغة بين الأعضاء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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