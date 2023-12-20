وصل الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات حول الوضع في غزة، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 75 من الحرب وسط مباحثات مكثفة - بوساطة قطرية ومصرية - للتوصل إلى هدنة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الأربعاء عبر منصة تليغرام إن هنية وصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول الحرب الدائرة لأكثر من شهرين في غزة.

ونقلت رويترز الأربعاء عن مصدر مطلع إن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية تهدف للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستطلق حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

وتوصل الطرفان لهدنة استمرت لسبعة أيام بوساطة قطرية مصرية أمريكية سابقا، فيما تتزايد المحادثات للوصول لهدنة جديدة تسهل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

في المقابل، يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على قرار يهدف لتعليق القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة.

الوضع الميداني

ومع تكثف المباحثات للتوصل إلى هدنة محتملة، استمر القصف الإسرائيلي الأربعاء في أحياء مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 12 عنصر من طواقمها وعدد من النازحين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية وحي الأمل بخان يونس جنوب القطاع، حسب وفا.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل إلى أكثر من 19 ألف فلسطيني بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف جريح.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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