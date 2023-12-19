تركز القصف الإسرائيلي في غزة فجر يوم الثلاثاء في أحياء تقع في جنوب القطاع ووسطه في اليوم الـ 74 من الحرب التي من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم على مشروع قرار جديد بشأنها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الثلاثاء عن مصادر صحية ومحلية في رفح مقتل 25 مواطن على الأقل، بينهم صحفي، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل فجر يوم الثلاثاء.

وقتل وأصيب عدد آخر، لاحقا، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح، بحسب وفا.

وأضافت وفا أن عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في القطاع ارتفع إلى نحو 94.

ومساء يوم الاثنين، قتل عدد من المواطنين، غالبيتهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، وفقا لوفا.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل إلى أكثر من 19 ألف فلسطيني بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف جريح.

فيما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء عن الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين خلال القتال في شمال غزة يوم الاثنين ليصل عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في أواخر أكتوبر إلى 131.

السعودية وأمريكا

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الاثنين على إكس (تويتر سابقا) إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي "التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة".

فيما نقلت رويترز عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد المكالمة، إدانة بلينكن للهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر داعيا إلى "التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري".

وتأتي المكالمة بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الاثنين عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد الهجمات الحوثية على سفن في باب المندب.

وتصاعدت، الأسبوع الماضي، هجمات جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل- ضد سفن شحن في البحر الأحمر، فيما تطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل.

مشروع قرار

تطالب الأمم المتحدة وعدد من المنظمات التابعة لها بوقف إطلاق النار فوري نظرا لتردي الأوضاع الإنسانية وكتبت الأمم المتحدة على حسابها في إكس لتذكر بخطورة الأوضاع على الأطفال بشكل خاص بعد نزوح نحو مليون طفل قسرا من منازلهم وتشتت العائلات.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على قرار أعدته الإمارات، يهدف لـ"إيقاف الأعمال العدائية بشكل عاجل ودائم" للسماح لدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها إن الإمارات طلبت تأجيل التصويت إلى يوم الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات المعقدة.

ويسعى مشروع القرار لدخول المساعدات بدلا من "القضايا الجدلية" المتعلقة بوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة مؤخرا حق الفيتو لإفشال مشروع قرار بوقف إطلاق النار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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