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اجتمع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الأربعاء قبل أن يتوجه سوليفان يوم الخميس إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فيما دخلت الحرب بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة يومها الـ 69.

وكان من بين النقاشات التي دارت بين بن سلمان وسوليفان، جهود توفير ظروف جديدة لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن البيت الأبيض.

وبحث سوليفان وبن سلمان أيضا ملف الاستجابة الإنسانية في غزة، لاسيما زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، بحسب رويترز.

وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سوليفان سيبحث مع السعوديين جهود ردع هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وسيلتقي سوليفان أيضا في إسرائيل بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ومسؤولين آخرين، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

هجوم على السفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الخميس أنه عند الساعة 8:30 صباحا بتوقيت صنعاء (5:30 بتوقيت غرينتش) في 13 ديسمبر، استجابت مدمرة بحرية أمريكية لنداء استغاثة من الناقلة " أردمور إنكاونتر" التي ترفع علم جزر المارشال بعد تعرضها لهجوم من "القوات الحوثية" التي حاولت اعتلاء السفينة عبر زوارق.

وعندما عجزت عن ذلك، أُطلق صاروخان من المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون على السفينة من دون إصابتها، بحسب بيان نشرته سنتكوم عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا).

وفيما كانت المدمرة تستجيب لنداء الاستغاثة، قصفت المدمرة "مركبة جوية من دون طيار" أُطلقت أيضا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت تتجه مباشرة نحوها. ولم تسجل أي إصابات لأي من السفن بما في ذلك السفينة التي أطلقت نداء الاستغاثة والتي تمكنت من مواصلة رحلتها.

ويأتي ذلك بعد يوم من تبني جماعة الحوثيين المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل استهداف سفينة "ستريندا" النرويجية بصاروخ بحري بعد رفض طاقمها النداءات التحذيرية.

وحذرت الجماعة، يوم السبت، بمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أي كانت جنسيتها وقالت "نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية".

وأعاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين التأكيد يوم الثلاثاء على استمرار منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وسبق أن أعلن الحوثيون عن أنشطة ضد سفن شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، وتُطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل.

وتتصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط - في العراق وسوريا - تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا.

التطورات الميدانية

أدى قصف إسرائيلي على منزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة إلى مقتل 27 شخص على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح يوم الخميس.

ونقلت وفا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، إلى مقتل أكثر من 18,600 فلسطيني، ونحو 50,600 جريح، بحسب ما أوردته وفا يوم الخميس من دون أن تحدد ما إذا شملت الحصيلة التي أعلنت عنها الضحايا في الضفة الغربية.

وأضافت "ما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

أزمة إنسانية

تقدر الأمم المتحدة وصول عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.

ومع هطول الأمطار وحلول فصل الشتاء، ازدادت معاناة النازحين الذين نصبوا خيم بعد أن دمرت منازلهم بفعل القصف فيما لا يزال الآلاف في منشآت أممية مكتظة تعرض بعضها للقصف.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا يوم الأربعاء "لقد أصبت بالذعر من الصور التي رأيتها بالأمس لمدرسة تابعة للأونروا فُجرت في شمال غزة".

وانتشر مقطع فيديو يوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يحمل طفل في كفنه وسط فيضانات غمرت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

ونقلت الأمم المتحدة في بيان نشرته في 13 ديسمبر عن تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن نصف سكان شمال غزة وربع سكان جنوبه يعانون من "مستويات حادة" من الجوع.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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