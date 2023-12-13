اشتدت حدة المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس، بالتزامن مع قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، في اليوم الـ 68 من الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 جنود، من بينهم اثنين من كبار قادته ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 115 منذ بدء الهجوم البري على غزة، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن 9 من الجنود قتلوا في إحدى المعارك يوم الثلاثاء في حي الشجاعية في مدينة غزة وكانت، بحسب الصحيفة، من بين المواجهات الأعنف منذ أن دخلت القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة.

فيما أفادت وكالة رويترز أن الخسائر التي أعلن عنها الجيش في صفوفه هي الأسوأ له منذ أكثر من شهر.

وجراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، قُتل 20 مواطن وأصيب العشرات فجر يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت وفا أن القصف الإسرائيلي استهدف منزل في دير البلح وسط القطاع وأدى ذلك إلى مقتل طفلين وإصابة آخرين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل إلى أكثر من 17,975 قتيل ونحو 51,300 جريح في قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي يوم الأربعاء عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن القوات البرية والجوية والبحرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شنت غارات على أكثر من 250 "هدف"، من بينها "بنى تحتية إرهابية" في قطاع غزة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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