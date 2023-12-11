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تستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 66 للحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فيما انضمت عدد من الشركات في دول عربية إلى دعوات فردية للإضراب العالمي للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

أعلنت عدة شركات في قطر والأردن عن مشاركتها في الإضراب. وفي الأردن أقفل مطعم "بيرغرايز" للوجبات السريعة فروعه اليوم "تضامنا مع إخواننا في فلسطين"، بحسب بوست من المطعم على إنستغرام.

وقالت كستيوم توبيا في قطر لملابس الأطفال التنكرية عبر حسابها على إنستغرام "سيلتزم موظفونا بيوتهم ولن يتم شحن أي طلبات".

دعا مغردون ومن بينهم نشطاء فلسطينيين، على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى "وقف كل شيء من أجل غزة" بما في ذلك العمل، التسوق، والمدارس.

واستجابت مؤسسات عامة وخاصة في لبنان لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإضراب عام عالمي وشامل، يوم الاثنين 11 ديسمبر للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت عن إقفال دوائرها في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاما بمذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التي صدرت يوم الأحد.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في تغريدة على إكس يوم الأحد، إن "اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين .. تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية".

وتصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية يوم الأحد بين حزب الله وإسرائيل. ويطلق حزب الله اللبناني المدعوم من إيران صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لغزة.

وشل الإضراب الضفة الغربية، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، كما شهدت المواصلات العامة إضراب في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين خفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وفق وكالة وفا الفلسطينية يوم الاثنين.

وفي تونس، دعا الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية) في بيان يوم الأحد إلى دعم الإضراب العالمي بإقفال جميع الكليات والمعاهد.

الوضع الميداني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، عبر حسابها في إنستغرام يوم الاثنين أن الطائرات الإسرائيلية شنت "فجر اليوم عدة غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل" في محافظة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال وأسفر استهداف منزل في دير البلح وسط القطاع عن مقتل امرأة وطفل.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزل غرب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين و"إصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء"، بحسب وفا.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية مربع سكني في حي الشيخ رضوان شمال غزة، و"انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض"، بحسب وفا.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية إلى أكثر من 17,975 قتيل ونحو 51,300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 7 ليصل العدد إلى 104 منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الاثنين.

وتستمر الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حين نفذت حماس عملية مفاجأة "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل قتل فيها 1200 إسرائيلي واحتجزت حماس 240 رهينة.

ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية" ثم صعد عملياته لاجتياح بري وطالب الفلسطينيين بالنزوح لجنوب قطاع غزة.

وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، كان آخر هذه المحاولات يوم الجمعة بفيتو أمريكي.

وتوقفت الحرب لأسبوع واحد في هدنة مؤقتة بوساطة قطرية مصرية أمريكية شملت إطلاق سراح عدد من الرهائن لدى حماس مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانهارت الهدنة بعد فشل مساعي تمديدها وتجددت المعارك في 1 ديسمبر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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