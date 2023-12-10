تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ 65 للحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتي تخللتها هدنة لسبعة أيام فقط جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وصباح الأحد، شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، غارات إسرائيلية متزامنة، فيما أفادت قناة الجزيرة القطرية أن قوات إسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية لمدة 3 ساعات قبل أن تنسحب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي العنيف يتواصل من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العمليات البرية في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

وتستمر الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حين نفذت حماس عملية مفاجأة "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة أسماها "السيوف الحديدية" ثم صعد عملياته لاجتياح بري وطالب الفلسطينيين بالنزوح لقطاع غزة، فيما فضل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، بينما استمرت تهدئة بوساطة قطرية مصرية أمريكية لأسبوع واحد قبل أن تنهار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع أعداد القتلى في قطاع غزة والضفة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 17.67 ألف فلسطيني، وأكثر من 49.3 ألف مصاب، وفق ما نقتله وفا.

ولا تزال عمليات استهداف المستشفيات ومحيطها، حيث قالت الوكالة الفلسطينية، إن مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ومستشفى يافا في دير البلح، تعرضوا للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار.

ونقلت وفا، مساء السبت أن مستشفى غزة الأوروبي في الجنوب يعاني من نقص حاد في الأدوية ومنتجات الدم والإمدادات الطبية، مع تقنين صارم للوقود.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن نحو 14 ألف نازح في مستشفى الأمل التابع للجمعية، يعانون مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس، بسبب الرعب ونقص الطعام والماء ومستلزمات الحياة الأساسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا