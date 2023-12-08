دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ 63 وسط تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة فيما طلبت الإمارات من مجلس الأمن التصويت يوم الجمعة على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.

وميدانيا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ، فجر يوم الجمعة، ما أسفر عن عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

كما قصف الطيران الإسرائيلي، أيضا مناطق أخرى في القطاع ومن بينها المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وشواطئ مدينة رفح التي تقع جنوب القطاع، بالإضافة إلى غارات عديدة على المناطق الوسطى للقطاع، بحسب وفا.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عبر منصة تليغرام، عن إحباط فجر اليوم الجمعة محاولة الجيش الإسرائيلي تحرير جندي أسير احتجزته الحركة في قطاع غزة.

وقالت القسام إنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية خلال محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى، وأدى "الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير".

وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي 16,200، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 42 ألف حسب ما أوردته وفا يوم الخميس.

فيما نقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى تخطى 17,170 فلسطيني وأصيب 46 ألف.

مستقبل غزة بعد الحرب

تقدمت الإمارات بدعم من عدة دول بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، يهدف الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية وطلبت الإمارات من مجلس الأمن التصويت عليه يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة وقف إطلاق النار لأن ذلك يصب في مصلحة حماس، بحسب وسائل إعلام.

وأجرت وكالة بلومبرغ الأمريكية مقابلة يوم الخميس مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، نقلتها رويترز قال فيها إن السلطة الفلسطينية تعمل على وضع خطة مع مسؤولين أمريكيين لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال اشتية إن المجال مفتوح للنقاش إذا ما كانت حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق والقبول بـ"المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية" وأضاف "لا يجب على الفلسطينيين أن يكونوا منقسمين".

وأشار إشتية بحسب مقتطفات من المقابلة نشرها تلفزيون بلومبرغ إلى إن هدف إسرائيل بالقضاء على حماس "غير الممكن".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة في واشنطن مع كبار الدبلوماسيين من الدول العربية بما في ذلك مصر، وفق رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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