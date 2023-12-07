تواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكثر من موقع في قطاع غزة، يوم الخميس بالتزامن مع قصف إسرائيلي دمر عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية وأسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح.

ودخلت الحرب يومها الـ 62 للقضاء على حماس وإطلاق سراح رهائن احتجزتهم الحركة بعد هجوم شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي ولم تتوقف الحرب إلا لهدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوع وانتهت في 1 ديسمبر بعد تعثر جهود تمديدها.

ومن بين المواقع التي قصفتها القوات الإسرائيلية مسجد في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 12 قتيل على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، وإلى تدمير عدد من المنازل المجاورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح يوم الخميس.

كما قصفت منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، قتل على إثرها العشرات وأصيب آخرون.

وشهدت مناطق جنوب خان يونس قصف مكثف من الطائرات والمدفعية أثناء التوغل البري لآليات الجيش، حيث شهدت القرارة وخزاعة، وعبسان، والشيخ ناصر سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب وفا.

وارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 16,250 فلسطيني من بينهم أكثر من 1240 قتيل منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري، حسب ما أوردته وفا يوم الأربعاء.

تحقيقات صحفية

نشرت كل من وكالتي رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) نتائج تحقيقين منفصلين عن حادثة استهداف صحفيين في جنوب لبنان أدت إلى مقتل الصحفي عصام عبد الله من رويترز وإصابة 6 صحفيين آخرين في 13 أكتوبر الماضي.

وأشار التحقيقان إلى أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قتلت الصحفي وأصابت الصحفيين الآخرين.

وقالت رويترز في تقرير مطول إن إسرائيل أطلقت قذيفتين واحدة تلو الأخرى من الداخل الإسرائيلي بينما كان الصحفيون في مهمة تصوير قصف مدفعي عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

فيما أفاد تحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية أن قذيفة من دبابة إسرائيلية قتلت الصحفي وأصابت الآخرين بجروح، من بينهم مصوران لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت رويترز عن بيان لمنظمة العفو الدولية قالت فيه إنه يتعين التحقيق في الحادثة باعتبارها "جريمة حرب".

وقالت منظمة " هيومن رايتس ووتش" إن الغارتين الإسرائيليتين هما "على ما يبدو هجوم متعمد وبالتالي جريمة حرب".

وأجرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تحقيقان منفصلان لهما توصلا إلى النتيجة نفسها، بحسب فرانس برس.

وبعد نشر نتائج التحقيقات، عقد في بيروت مؤتمر صحفي، شاركت فيه هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وحضر المؤتمر أيضا كارمن جوخدار صحفية تعمل لدى الجزيرة وكانت من بين الصحفيين الذين أصيبوا في الاستهداف في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر كما ألقى ديلان كولنز الذي أصيب أيضا في الحادثة ويعمل في وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) كلمة في المؤتمر الصحفي.

وقالت مايا الجبيلي، من وكالة رويترز، عبر تطبيق ZOOM ، بحسب ما نشرته صحيفة لوريان توداي اللبنانية الناطقة بالإنجليزية "استغرق التحقيق (بما حدث) سبعة أسابيع، من قتل عصام وأي سلاح استعمل؟ أردنا أن يكون لدينا دليل قاطع".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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