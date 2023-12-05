وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة للمشاركة في قمة خليجية، في وقت دخلت فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يومها الـ 60، تخللها هدنة مؤقتة استمرت لأسبوع بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

وبثت قناة العربية لقطات مباشرة لحظة وصول الأمير السعودي ولقائه بأمير قطر الشيخ تميم.

وغرد الشيخ تميم صباح يوم الثلاثاء على حسابه عبر إكس "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ 44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

وبعد الهدنة التي انتهت بسبب تعثر مفاوضات حول صفقة تبادل رهائن محتجزين لدى حماس مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته -للقضاء على حماس بعد هجوم شنته الحركة في 7 أكتوبر الماضي- لتشمل كامل القطاع من شماله إلى جنوبه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر يوم الثلاثاء مبنى سكني جنوب حي الشيخ رضوان في غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية في وقت لاحق عن سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق وفا، "أطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى".

في المقابل، نقلت قناة الجزيرة القطرية يوم الثلاثاء تصريحات للمدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش قال فيها إن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات وأن القناصة يطلقون النار على من يتحرك.

وبحسب البرش، يتواجد أكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين داخل المستشفى وأن انقطاع التيار الكهربائي، الذي يشكو منه سكان غزة منذ بدء الحرب، فاقم الأزمة.

ونقلت الجزيرة عن البرش، أن هناك أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان لافتا إلى أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة وأن نحو 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة.

لا مكان آمن، مرة أخرى

أعربت منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط عن "قلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك القصف العنيف في غزة"، وقالت "مرة أخرى، لا يوجد مكان آمن في غزة"، بحسب ما نشرته المنظمة على حسابها في تطبيق إنستغرام.

وأضافت المنظمة في منشور باللغة العربية أنها "تكرر مناشدتها لإسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفقا لقوانين الحرب".

وتابعت "وقد رأينا ما حدث في شمال غزة. ولا يمكن أن يكون هذا مخططا للجنوب. ولا يمكن لغزة تحمل فقدان مستشفى آخر لأن الاحتياجات الصحية في ارتفاع مستمر".

وبعد انتهاء الهدنة، أصدر الجيش الإسرائيلي توجيهات لسكان غزة بالانتقال إلى مناطق حددها بخريطة أكثر أمنا في الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب في وقت سابق سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب.

ويردد سكان غزة عبارة "لا مكان آمن" منذ أن تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تقديرات في منشورها بأن عدد النازحين داخليا وصل إلى نحو 1.9 مليون شخص، أي ما يقارب 80% من سكان قطاع غزة.

و"تغطي أوامر الإجلاء الأخيرة 20% من خان يونس الذي كان يأوي ما يقرب من 117 ألف شخص، وكذلك المناطق الواقعة شرق خان يونس التي كانت تأوي 352 ألف شخص قبل الأعمال العدائية"، بحسب المنشور نفسه.

وتابعت " ومن المرجح أن يؤدي تكثيف العمليات العسكرية البرية في جنوب غزة، لا سيما في خان يونس، إلى تعذر حصول آلاف الأشخاص على الرعاية الصحية - وخصوصا تعذر الوصول إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وهما المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة - مع تزايد عدد الجرحى والمرضى".

وارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 15,899 فلسطيني إضافة إلى نحو 42 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، حسب وفا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود أثناء القتال ضد حماس في قطاع غزة يوم الاثنين، مما يرفع عدد القتلى العسكريين منذ بدء الهجوم البري إلى 78، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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