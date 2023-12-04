تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة على قطاع غزة، في حربها التي دخلت يومها الـ 59 للقضاء على حركة حماس، تخللها أسبوع من هدنة مؤقتة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قتلى ومصابين سقطوا إثر القصف الإسرائيلي، على مناطق في قطاع غزة تشمل شماله وجنوبه من منتصف الليلة الماضية وفجر يوم الاثنين.

وقُتل 4 فلسطينيين وأصيب 9 على الأقل، إثر قصف استهدف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، حيث نزح إليه أكثر من 10 آلاف شخص لجؤوا إلى المستشفى بحثا عن الأمان، وفق لما أوردته وفا بعد منتصف ليل يوم الأحد.

ونقلت وفا عن مصادر صحية أن أكثر من 35 جثة لا تزال داخل المستشفى وأمامه "لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية".

وأدى قصف إسرائيلي استهدف منزل وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين فيما قتل 3 فلسطينيين فضلا عن سقوط قتيلين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من المدينة، بحسب وفا.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، وقُتل 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفقا لوفا.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عبر إكس عن مقتل متطوع وإصابة موظف خارج ساعات العمل خلال قصف فجر يوم الاثنين في منطقة الفالوجا التي تقع غرب مخيم جباليا.

وارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، حسب وفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود أثناء القتال ضد حماس في قطاع غزة يوم الأحد مما يرفع عدد القتلى العسكريين منذ بدء الهجوم البري إلى 75 هم من ضمن 401 جندي قتلوا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز يوم الأحد تصريحات لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أعادت فيها التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعم الولايات المتحدة لحل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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