قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، في بيان عبر إكس الجمعة إن الغارات الأمريكية والبريطانية التي نفذت على مواقع يمنية أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأضاف المتحدث " أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وأكد سريع أن جماعة الحوثي سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة عبر البحرين الأحمر والعرب.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد نفذت، بعد منتصف ليل الخميس وفي تمام الساعة 2:30 من صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء)، ضربات مشتركة "على أهداف للحوثيين لتقليل قدرتهم على مواصلة عملياتهم غير القانونية والمدمرة" على السفن في البحر الأحمر.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس (تويتر سابق) يوم الجمعة استهدفت هذه الضربات، بدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، مواقع لجماعة الحوثي تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ وأنظمة الرادار ومواقع التخزين.

وتصاعدت الأسابيع الماضية هجمات جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل - ضد سفن شحن في البحر الأحمر، ما أدى لتعليق عمل عدة شركات شحن وتحويل مسار بعض سفنها لطريق رأس الرجاء الصالح للوصول للبحر المتوسط بدلا من قناة السويس فيما شكلت الولايات المتحدة تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ردود فعل

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 98 من الحرب الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل وسط قلق دولي من توسع الصراع بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن.

ودعت الخارجية السعودية في بيان الجمعة عبر إكس (تويتر سابقا) إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وقالت إنها تتابع " بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، الجمعة، تصريحات لوزير الخارجية أيمن الصفدي قال فيها إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر "وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي".

وقال الصفدي إن" إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة، ومحاولة فتح جبهات جديدة وجر الغرب إليها".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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