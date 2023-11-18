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يواصل الجيش الإسرائيلي القصف على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة السبت، في اليوم 43 للحرب مع حماس، فيما نقلت وسائل إعلام أن الجيش يطالب بإخلاء مجمع مستشفى الشفاء الطبي.

ووفق وسائل إعلام دولية، فإن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء المستشفى خلال ساعة.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بالخروج منه أو الدخول إليه.

ويقع مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدامه محور لأنشطتها، وهو ما تنفيه حماس. ويضم مجمع الشفاء الطبي آلاف المرضى والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء عمر زقوت، في مداخلة لقناة الجزيرة القطرية، إن المستشفى تحولت "أشبه بكهف" مع انقطاع المياه والكهرباء وأصبح غير صالح وخرج من الخدمة. وأضاف أنه تم توجيه النازحين للخروج من المستشفى بعد أن طلب الجيش من كل من يستطيع الحركة المغادرة وهو ما حدث فيما تبقى عدد من المرضى لا يمكنهم الحركة وبقي معهم عدد من الطاقم الطبي، لكنه لم يحدد عدد تقريبي لمن تبقوا.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة حماس هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

وأدى قصف إسرائيلي فجر السبت، على مركز ثقافي ومنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إصابة عشرات المواطنين، كما تم استهداف مسجد كبير في مخيم المغازي وسط القطاع وفي محيط مخيم جباليا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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