أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه انتشل جثة مجندة كانت محتجزة لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، فيما كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها شمال وجنوب قطاع غزة لليوم الـ 42 من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس، الجمعة، أن قوات من الجيش تمكنت من أخذ جثة المجندة المختطفة من مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وتم نقلها إلى الأراضي الإسرائيلية.

ووفق ما نشره أدرعي، تم التعرف على الجثة فيما أبلغ الخميس "ممثلون عن جيش الدفاع الإسرائيلي عائلة المرحومة نوعا مرسيانو بإقرار وفاتها وأنه تم تحرير جثتها وإعادتها إلى إسرائيل".

وكانت حماس قد نشرت هذا الأسبوع مقطع فيديو للمجندة على قيد الحياة وبعد ذلك نشرت بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها إثر مقتلها في غارة إسرائيلية، وفق رويترز.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة حماس هجوم مفاجئ على إسرائيل تضمن أخذ 240 رهينة لترد تل أبيب بحصار شامل للقطاع وعملية عسكرية توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

الوضع في غزة

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة منها حي الشيخ رضوان وبلدة جباليا شمال القطاع، وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الجمعة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح ما أدى الى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وفق وفا.

وبحسب (وفا)، قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، الجمعة، مجموعة من الفلسطينيين في حارة الحواشين في مخيم جنين بالضفة الغربية، الذي تواصل اقتحامه منذ الليلة الماضية، ما أدى الى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح مختلفة. كما أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل 9 من النازحين في قصف إسرائيلي استهدف منزل غرب مخيم النصيرات وسط غزة.

مجمع الشفاء

ونقلت قناة الجزيرة القطرية الجمعة عن المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أنه قد فقد الاتصال منذ ليل الخميس مع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء، وأن حالة من الغموض تخيم على المجمع.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى 8 أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بالخروج منه أو الدخول إليه.

وبحسب وفا، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، قتل 11,660 فلسطيني، فيما تخطى عدد المصابين الـ 32 ألف، في كل من القطاع والضفة الغربية التي تشهد معارك أيضا ولكن أقل حدة من تلك الجارية في غزة، فيما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين نحو 1,200 شخص.

قصف محيط دمشق

وأفادت وكالة الأنباء السورية الجمعة عن مصدر عسكري أن قوات إسرائيلية قصفت بالصواريخ فجر يوم الجمعة، عدة نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، مخلفة خسائر مادية وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ وأسقطت معظمها.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: عليا بيومي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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