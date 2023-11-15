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شهد اليوم الـ 40 من القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتحام لدبابات القوات الإسرائيلية ساحة مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات القطاع الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسط إطلاق نار كثيف وانتشار للقناصة في محيط المجمع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الأربعاء عن مراسلها أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قسم الجراحات الجديد والطوارئ وقامت بتفتيش المباني داخل التجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها، وفق مراسل وفا.

ويقع مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدامه محور لأنشطتها، وهو ما تنفيه حماس. ويضم مجمع الشفاء الطبي نحو 650 مريض بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال، إضافة إلى نحو 500 من الكوادر الطبية، وآلاف النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود، وفق وفا.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات.. انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وفي بيان نقلته وفا، حملت فلسطين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال والنازحين داخل المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية الأربعاء عن المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على من خرج من الممر الذي قالت إنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.

وأضاف زقوت، وفقا للجزيرة أن المجمع صرح طبي يقدم الخدمة الطبية للمرضى ولا يوجد به مقاومين أو محتجزين مضيفا "أبلغنا مندوبة الصليب الأحمر بأن جيش الاحتلال اقتحم المجمع".

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى ستة أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه.

وتسببت محاصرة مستشفى الشفاء وانقطاع الكهرباء إلى وفاة أكثر من 40 مواطن من المصابين والمرضى في وحدة العناية المكثفة، وأطفال، جراء انقطاع الأكسجين، بسبب قصف محطة التوليد ونفاد الوقود في المجمع، وفق وفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس (تويتر سابقا) فجر يوم الأربعاء إن قوات جيش الدفاع تعمل الآن "ضد منظمة حماس الإرهابية في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية إلى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن مقتل جنديين آخرين خلال القتال في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية ضد حماس إلى 48، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبدء الحرب على قطاع غزة، قُتل 11,255 فلسطيني، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألف، وفق ما نقلته وكالة وفا عن وزارة الصحة يوم الثلاثاء.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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