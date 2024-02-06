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أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية بصواريخ بحرية، في استمرار لعمليات الجماعة في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة لأربعة أشهر.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة، إنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحرِ الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا ) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد) وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، و"كانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة كرد على هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما قُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب، شنت جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا هجمات لأكثر من 150 مرة على قوات أمريكية، وفق رويترز، فيما أطلقت جماعة الحوثي عمليات عسكرية ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر ما دفع شركات الشحن لتغيير مسارها بعيدا عن قناة السويس للوصول للبحر المتوسط.

وأكدت الجماعة استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية "ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرينِ الأحمرِ والعربي،" وكذلك ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور القاهرة في جولة جديدة بالشرق الأوسط مع استمرار الصراع، وفق ما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية الرسمية في مصر.

وكان بلينكن التقى يوم الاثنين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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