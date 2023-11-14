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شهد فجر الثلاثاء الموافق اليوم الـ 39 من الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، قصف عنيف نفذته الطائرات الإسرائيلية على منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فيما تواصل الدبابات الإسرائيلية محاصرة مستشفيات غزة وسط انقطاع الكهرباء، وانتهاء كميات الوقود.

ووفق (وفا)، قُتل فلسطيني، فجر الثلاثاء، متأثرا بجروحه برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون، شمال شرق الخليل.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم ما أدى إلى مقتل فلسطيني برصاص القوات ما يرفع حصيلة القتلى في المدينة والمخيم إلى 6، وفق وفا.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت في ما بعد لمواجهات برية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر إكس، أن إسرائيل تبذل جهود لتنسيق نقل الحاضنات من مستشفى إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزة، "وهو على استعداد للعمل مع أي طرف وسيط موثوق به لضمان نقل الحاضنات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين آخرين خلال القتال في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية ضد حماس إلى 46، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومنذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قُتل 11,180 فلسطيني في القطاع وأُصيب الآلاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأحد.

الجنوب اللبناني

ولايزال الوضع في جنوب لبنان متوتر حيث تتصاعد المناوشات العسكرية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الصراع في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن مراسلها في صور (في الجنوب اللبناني) أن الجيش الإسرائيلي قصف في الساعات الأولى من الثلاثاء "قصفا مدفعيا عنيفا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة، ترافق مع إطلاق قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق".

وندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بقتل المدنيين في قطاع غزة، وفق ما أوردته رويترز الثلاثاء.

وقال لولا دا سيلفا، لدى استقباله الاثنين 32 مواطن تمكنت حكومته من إنقاذهم من قطاع غزة هذا الأسبوع، "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف الوحشي وغير الإنساني ضد أشخاص أبرياء".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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