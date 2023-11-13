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واصلت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة يوم الاثنين في اليوم الـ 38 للقتال، وشددت حصارها على مستشفيات شمال قطاع غزة، التي خرجت عن الخدمة، بما في ذلك مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، نتيجة نفاد الوقود، بحسب ما أوردته قناة العربية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف قدرة.

"مجمع الشفاء الطبي، مستشفى القدس، المستشفى الإندونيسي...كل مستشفيات شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب عدم توفر الوقود،" بحسب ما قاله قدرة على قناة العربية.

وتابع "نحن نتحدث عن 23 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة، ما بقي من المستشفيات هي 5 حكومية و2 أهلية، بمعنى أن ما تبقى هي فقط مستشفيات جنوب قطاع غزة وهذه مستشفيات أيضا ستتوقف خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود فيها".

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت في ما بعد لمواجهات برية.

وأوردت قناة العربية السعودية، صباح يوم الاثنين، عن مراسلها أن الجيش الإسرائيلي يحاصر لليوم الرابع على التوالي مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة حصار مطبق وسط كثافة نارية عنيفة من الطائرات الحربية والدبابات والطائرات المسيرة الإسرائيلية بمختلف الأنواع.

ونقلت قناة العربية السعودية الاثنين عن وزارة الصحة في غزة وفاة 6 رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء.

ويقع مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدامه محور لأنشطتها، وهو ما تنفيه حماس.

وأشار القدرة في تصريحات لرويترز صباح يوم الاثنين، إلى أن دبابة متواجدة خارج بوابة قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء.

وباتت المستشفيات في غزة تأوي آلاف السكان الذين نزحوا من بيوتهم بعد القصف.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الاثنين، توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، وأن قوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن مقتل جنديين آخرين خلال القتال في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية ضد حماس إلى 44، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الاثنين إن قوات المدرعات تواصل القيام بعمليات مداهمة في ضواحي مخيم الشاطئ وتركز على "البنى التحتية الإرهابية" التي تقع في مؤسسات رئيسية "وسط السكان المدنيين منها المدارس، والجامعات، والمساجد ومنازل العناصر التخريبية".

ومنذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قُتل 11,180 فلسطيني في القطاع وأُصيب الآلاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأحد.

الجنوب اللبناني

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الاثنين أن أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت، تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما سجل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

وعن العمليات مع الحدود اللبنانية، قال أدرعي عبر إكس يوم الاثنين، إن قوات الجيش الاسرائيلي "استهدفت خلية مخربين مسلحة داخل لبنان" بعد رصد إطلاق قذيفتي هاون من لبنان سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مصادر الإطلاق داخل لبنان. كما هاجمت قوات الجيش خلال الليلة الماضية "خلية مخربين مسلحة تم رصدها في منطقة بيرانيت على الحدود وتم رصد الاصابة".

"المؤقت دائم"

وغادر آلاف السكان من شمال قطاع غزة إلى الجنوب بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي لهم بذلك مع اشتداد حدة المعارك.

وفي كلمة متلفزة قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين "نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم".

وتابع "من المؤسف ان بعض الدول لا تزال تنادي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، احتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس نحن الضحايا ونحن الذين لنا حق الدفاع عن النفس".

وطالب اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوفير المساعدات على قطاع غزة وخاصة الشمال عبر المظلات.

قامت الأردن بإرسال مساعدات طبية عاجلة عبر المظلات مرتين منذ بدء الحرب، كان آخرها إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام.

كما دعا إلى فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها في معبر رفح فقط.

وأضاف "لا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات والناس جياع، والمرضى بلا دواء، والجرحى يموتون الواحد تلو الآخر".

وقال اشتية إنه "تم اقتراح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من قبل بعض الدول، ونحن نرغب في وصول المساعدات، ولكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات".

وتابع "أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، ان سياسته ستجلب البلاء عليهم، قطاع غزة هو جزء من أرض فلسطين التي احتلت في عام 1967، ونحن لا نحتاج إذن من أحد لمساعدة أهلنا هناك".

(إعداد:جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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