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تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة الأحد في اليوم الـ 37 للقتال، مع أنباء عن اشتباكات واقتراب الدبابات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء، في ظل استمرار حركة نزوح سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع.

وأوردت قناة العربية السعودية، صباح الأحد، أن هناك أنباء عن اقتراب الدبابات الإسرائيلية لمسافة 200 متر من مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.

وبثت قناة الحدث التابعة لقناة العربية لقطات حية للاشتباكات والقصف في محيط مستشفى الشفاء، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء القصف في الجهة الجنوبية للمستشفى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان في الساعات الأولى من يوم الأحد، فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء، معربة عن قلقها البالغ إزاء سلامة العاملين الصحيين ومئات المرضى والمصابين، الذين ما يزالون داخل المستشفى.

وقالت المنظمة: "نفترض أن من كنا نتواصل معهم يلحقون الآن بعشرات الآلاف من النازحين الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ ولكنهم يهربون الآن من المنطقة".

وأشارت المنظمة إلى ورود "تقارير تفيد بأن بعض مَن فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار عليهم وجرحوا، بل وقُتل بعضهم".

ومستشفى الشفاء يُعتبر أهم وأكبر مستشفى في قطاع غزة والذي يقع في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية، باستخدامه محور لأنشطتها. ويضم المستشفى نازحين إلى جانب المصابين والمرضى.

ونفى الجيش الإسرائيلي، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فرض حصار على مستشفى الشفاء أو أن من بداخله عالقين، وقال الجيش إن العاملين في المستشفى طلبوا منه المساعدة في نقل الرضَّع إلى مستشفى أكثر أمانا، وإنه سيقوم بذلك يوم الأحد.

ونقلت قناة العربية عن وزارة الصحة في غزة قولها إنه لم يعد بالإمكان تقديم أي خدمات تنقذ حياة المصابين بمستشفى الشفاء.

التطورات في غزة

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إنه سيتم الأحد في الفترة بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا بالتوقيت المحلي "وقف تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في قرية جباليا وعزبة ملين من أجل التزود والانتقال إلى طريق صلاح الدين جنوبا".

وأضاف أدرعي، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر) سابقا: "نناشد السكان استغلال هذا التعليق المؤقت للنيران والانتقال جنوبا من الممر الإنساني عبر شارع صلاح الدين".

وأشار إلى أن الجيش سيفتح شارع صلاح الدين لعبور السكان من شمال القطاع إلى جنوبه في الفترة بين التاسعة صباحا والرابعة عصرا.

يأتي هذا فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، عبر قناة الحركة على تطبيق تليغرام الأحد، إن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين في جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين 105".

معبر رفح

من المتوقع إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، الأحد لاستئناف عبور حاملي الجوازات الأجنبية والمصرية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمعابر في غزة يوم السبت عبر صفحتها على فيسبوك.

وكانت مصر قررت يوم الجمعة وقف العمل بالمعبر، وفق ما قاله مصدران لزاوية عربي في وقت سابق.

ويُسمح بدخول المصابين الفلسطينيين إلى مصر للعلاج وعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية من القطاع منذ الأول من نوفمبر على فترات متقطعة. ومعبر رفح هو المنفذ الرئيسي لسكان القطاع بعيدا عن إسرائيل.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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