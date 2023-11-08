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تدخل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الثالث والثلاثين وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين وقصف إسرائيلي طال أغلب المناطق الحيوية في القطاع من مستشفيات ومدارس لمحلات لصناعة الخبز وخزانات مياه الشرب فيما يناقش المجتمع الدولي مصير غزة بعد انتهاء الصراع مقابل تكتم إسرائيلي عن سيناريوهات ما بعد الحرب.

وقالت رويترز الأربعاء، إن وزراء خارجية مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ناقشوا خلال اجتماعهم في قمة بدأت الثلاثاء وتستمر ليومين في طوكيو، كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط ومصير غزة بعد انتهاء الصراع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للمواطنين من غزة أو احتلال للقطاع بعد نهاية الحرب، بحسب رويترز الأربعاء. وأضاف أن إسرائيل لن تستطيع إدارة القطاع ولكن يوجد حاجة لفترة انتقالية ما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح، الثلاثاء، إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب ضد حماس، بدون الكشف عن تفاصيل ذلك.

ونقلت حركة حماس الأربعاء على منصة تليغرام تصريحات للناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قال فيها إن "إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض من تغيير الواقع أو فرض إرادتها".

في المقابل، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، إن المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة، لكنها كانت دائما "مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية"، وفقا لما أوردته بلومبرغ الأربعاء.

وانتقدت السعودية أكثر من مرة استهداف المدنيين في غزة.

وتوصلت إسرائيل لاتفاقات لتطبيع العلاقات مع عدد جديد من الدول العربية في 2020، بينها الإمارات والبحرين والمغرب، فيما كانت تسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية. وكانت المحادثات تسير بشكل جيد إلى أن حدثت الجولة الحالية للصراع والتي دفعت المملكة لتعليق تلك المباحثات.

وبدأت الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوم مسلح مفاجئ على إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية عسكرية كبرى وحصار شامل للقطاع.

الوضع في غزة

واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها العنيفة مستهدفة أحياء مختلفة في غزة ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، خاصة في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل شرق مخيم جباليا، ما أدى لمقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب (وفا).

كما جدد الطيران الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصفه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لسقوط عدد من القتلى والإصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي الثلاثاء شمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوف الجيش منذ بدء العملية البرية بالقطاع إلى 31، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف ومقتل محسن أبو زينة الذي وصفه بأنه "رئيس دائرة صناعة الأسلحة" في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس، حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي الأربعاء عبر إكس (تويتر سابقا).

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ انطلاق الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 10,569 شخص، إضافة لأكثر من 27 ألف جريح، وفق ما نقلته وكالة "وفا" عن وزارة الصحة الفلسطينية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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