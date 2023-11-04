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يعقد وزراء خارجية دول عربية اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن السبت، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 29 على التوالي.

وسيلتقي كل من: وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع تنسيقي ضمن جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ثم يعقد الوزراء بعد ذلك اجتماع مشترك مع بلينكن لتأكيد الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.

وزار بلينكن تل أبيب الجمعة في ثاني جولة له بالشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صباح السبت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، يجتمع مع بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان.

وخلال اللقاء أكد ميقاتي على"أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وطالب ميقاتي، وفقا للوكالة، بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف "التعديات والانتهاكات" اليومية على "أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

وتتصاعد التوترات في الجنوب اللبناني مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال بلينكن إنه "يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".

ويأتي هذا اللقاء بعد كلمة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - المدعوم من إيران المعادية لإسرائيل - حذر فيها من إمكانية التصعيد ضد إسرائيل لكنه لم يعلن بشكل صريح شن حرب على إسرائيل أو تفاصيل عن تصعيدات قادمة وهو ما كان يخشاه الكثيرون.

وميدانيا في غزة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح السبت، أن طائرات حربية استهدفت بوابة مستشفى النصر في شارع النصر شمال مدينة غزة، ومنزل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

"كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة،" حسب وفا.

كما تم استهداف خزان للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر منصة إكس، إن القوات اشتبكت مع مخربين شمال قطاع غزة ودمرت الدبابات الإسرائيلية 3 مواقع استطلاع لحماس، كما تم تصفية خلية مخربين خرجت من فتحة نفق في عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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