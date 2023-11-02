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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية شنت غارات، بالطائرات، والمدفعية، والزوارق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مع احتدام القتال على الأرض بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس لليوم الـ27 على التوالي.

وأظهرت قناة العربية صور متداولة من استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ في غزة يضم عدد كبير من النازخين بحصيلة أولية 5 ضحايا حتى الآن.

وتتواصل عمليات إجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح بعد فتحه يوم الأربعاء في أعقاب اتفاق لم يتضمن هدنة إنسانية أو تبادل للأسرى.

واستعرضت وزارة الخارجية المصرية استعدادات القاهرة لاستقبال وإجلاء نحو 7000 مواطن أجنبي من 60 جنسية من غزة، وفقا لبيان نشرته الوزارة على حسابها في فيسبوك يوم الخميس.

وقال مصدران أمنيان مصريان لزاوية عربي يوم الخميس إن دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية ستعبر خلال ساعات من معبر رفح.

وأضاف المصدران أن نحو 400 شخص من جنسيات مختلفة متواجدون الآن فى صالة الاستقبال بمعبر رفح فى الجانب الفلسطيني لمراجعة جوازاتهم تمهيدا لعبورهم إلى مصر.

معارك ضارية

ونقلت قناة الجزيرة القطرية يوم الخميس في شريط عاجل عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يخوض معارك ضارية في قطاع غزة وبأنه تمكن من قتل عشرات من المسلحين.

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة يوم الخميس إلى مقتل طفل، وإصابة شخصان آخران على الأقل، بحسب وفا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر يوم الخميس غارات على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، وفقا لوفا.

ونشر علي جادالله وهو مصور فلسطيني من غزة على حسابه في انستغرام صباح يوم الخميس، مقطع فيديو قال فيه "لم ننم طوال الليل، تبادل اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي لم يتوقف".

ونقلت قناة العربية السعودية يوم الخميس عن مراسلها أن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مستشفى القدس وفي تل الهوا.

وأوردت العربية في شريط عاجل صباح يوم الخميس أن الزورق البحرية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة.

وقالت القناة إن القوات الإسرائيلية تواصل توغلها شمال رام الله في الضفة الغربية وإنها قامت باعتقال نحو 40 فلسطيني.

ونقلت رويترز يوم الخميس عن المكتب الإعلامي لحكومة حركة حماس مقتل 195 فلسطيني على الأقل في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء وأن نحو 120 آخرين هم بعداد المفقودين لأنهم تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - على حسابها على تليغرام يوم الخميس أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي محلية الصنع "الياسين 105" نسبة إلى الزعيم الروحي ومؤسس الحركة أحمد ياسين.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب القطاع، بقذيفة "الياسين 105".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع مقاتلي حماس، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش هذا الأسبوع إلى 17، وفق ما أوردته تايمز أوف إسرائيل يوم الخميس.

وقُتل 8,850 فلسطيني، منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، وأصيب أكثر من 24 ألف، في القطاع والضفة، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء.

الجنوب اللبناني

وفي الجنوب اللبناني، قالت جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- إنها دمرت، بعد منتصف ليل الأربعاء طائرة إسرائيلية مسيرة فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية يوم الخميس.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الصاروخ من دون أن يحدد الجهة التي وقفت وراء إطلاقه لكنه قال إن المسيرة لم تتعرض لأضرار، وفق رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري وأحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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