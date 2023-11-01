لا تزال عمليات القتال دائرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس وسط توسع القتال داخل غزة مع دخول الصراع المسلح بين الجانبين يومه الـ 26.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الأربعاء إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم عدة مناطق في غزة على غرار جباليا، شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ونقلت (وفا) إن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها ترافقها جرافات وسط قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسقوط قتلى ومصابين.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل 9 جنود وإصابة جنديين أثناء القتال ضد حماس الثلاثاء في شمال قطاع غزة، وفق ما أوردته تايمز أوف إسرائيل الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء إن اثنين من جنوده قُتلا أثناء العملية البرية في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

وأوردت وكالة رويترز مساء الثلاثاء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة القادمة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم سيقوم بزيارات أخرى في المنطقة بدون تفاصيل.

وقُتل 8,610 فلسطيني منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، وأصيب أكثر من 23 ألف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الأربعاء إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في قطاع غزة، وفق وكالة (وفا).

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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