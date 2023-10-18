مددت طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنت عبر موقعها، تزامنا مع تصاعد الصراع في فلسطين، واستمرار القصف الإسرائيلي لغزة.

وطيران الإمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي. وتربط الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ وقع البلدان اتفاق أبراهام في 2020.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثاني عشر من التصعيد، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بالنزوح تجاه الجنوب، بينما تتعالى مطالبات بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين في فلسطين.

وكانت الشركة أعلنت في 12 أكتوبر تعليق رحلاتها حتى 20 أكتوبر، قبل أن تمدده.

"نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية،" حسب بيان من الشركة عبر موقعها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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