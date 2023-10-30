* تم نشر القصة يوم 30 أكتوبر 2023 وتم إعادة نشرها يوم 31 أكتوبر 2023 لتحديث موقعها على زاوية

استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة يوم الاثنين لليوم الـ 24 على التوالي، بالتزامن مع تقدم القوات الإسرائيلية برا، مع تطورات جديدة في ملف الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، واستمرار المساعي الدولية الرامية لوقف إطلاق النار.

وبدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية البرية في شمال القطاع منذ نهاية الأسبوع الماضي في ما يُعرف بالمرحلة الثانية من الحرب للقضاء على مقاتلي حركة حماس الذين شنوا هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ونقلت قناة العربية السعودية في شريط إخباري عاجل عن إعلام فلسطيني عن سقوط قتيلين على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل شرقي رفح في جنوب غزة بالإضافة إلى مقتل 13 شخص في غارات إسرائيلية على المحافظة الوسطى بغزة.

ووفق إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين، فقد قُتل 8,382 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء هذه الجولة من الصراع، وأصيب أكثر من 23 ألف.

ومن الجانب الإسرائيلي، قُتل 1400 شخص على الأقل واحتجزت حماس رهائن وصل عددهم بحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إلى 239.

عمليات عسكرية بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس صباح يوم الاثنين، إنه تم ضرب خلال آخر 24 ساعة نحو "600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حمساوية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

وأضاف أن "عشرات المخربين" - في إشارة منه إلى مسلحي حماس - قتلوا على يد الجنود الإسرائيليين في منطقة القطاع، وكان هؤلاء يتحصنون "داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، بحسب أدرعي.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية مبنى تجمع تابع لحماس و"الذي تواجد فيه أكثر من 20 مخربا".

وأضاف أدرعي أنه خلال ساعات الليل، رصدت القوات على أرض القطاع مسلحين في محيط جامعة الأزهر في القطاع وقامت بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين إن صاروخ سقط على منزل في "نتيفوت" الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب حسابها على موقع تليغرام وأفادت قناة العربية أن الكتائب قصفت أيضا بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية.

وفي كلمة بثتها وترجمتها قناة العربية، قال دانيال هاغاري متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن الآن في خضم عملية برية...نحن نتحرك في البر ونضرب من الجو، هناك اشتباكات مباشرة بين قواتنا والمسلحين الفلسطينيين. نحن نتقدم بشكل متدرج بحسب الخطة التي وضعناها."

دبابات في القطاع

وعرضت قناة العربية مقطع فيديو متداول أظهرت فيه صور لدبابة إسرائيلية داخل منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة على شارع صلاح الدين الذي يفصل قطاع غزة من الشمال عن جنوبه. وقال مراسل القناة إن الدبابات الإسرائيلية دخلت بالفعل إلى الجنوب الشرقي لمدينة غزة.

وقال إن السيارة المدنية التي قصفتها الدبابة في الفيديو أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وفق ما نسبه المراسل إلى مصادر طبية فلسطينية.

وامتنع هاغاري عن إعطاء مزيد من التفاصيل عن تقدم القوات البرية الإسرائيلية في سؤال عن تواجد الآلية العسكرية في صلاح الدين.

وأوردت قناة العربية أنباء عن انسحاب الدبابات من صلاح الدين.

وعرض الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها تعود لتوغل دباباته في شارع صلاح الدين، بحسب ما نشرته قناة الحدث التابعة للعربية على حسابها في إكس.

الرهائن

نشرت حركة حماس، عبر قناتها على تليغرام الاثنين، مقطع فيديو لثلاثة سيدات من الرهائن، الذين أخذتهم الحركة أثناء هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث وجهت إحداهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي رسالتها، اتهمت السيدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل في حماية الإسرائيليين وفي مسألة إطلاق سراح الأسرى، داعية إلى إبرام اتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، وفق رويترز.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيديو الرهائن الثلاثة، ووصفه بأنه "دعاية نفسية مؤذية" من قبل حماس، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان لمكتبه.

وقال نتنياهو: "قلبي معكن ومع باقي الأسرى"، مضيفا: "نفعل كل شيء لإعادة جميع الأسرى والمفقودين".

وتشترط حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وسبق وأطلقت الحركة سراح رهينتين أمريكيتين وامرأتين إسرائيليتين مسنتين من الأسرى بوساطة مصرية وقطرية.

وبعد العملية البرية للقوات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، تحرير جندية إسرائيلية كانت محتجزة لدى حركة حماس، وفق ما قاله المتحدث باسم الجيش أدرعي عبر منصة إكس.

ونشر أدرعي صورة قال إنها للمجندة -وتدعى أوري مغيديش- بعد تحريرها ولقائها عائلتها، لكنه لم يذكر متى تمكن الجيش الإسرائيلي من تحرير المجندة.

وبعدها، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إن "مزاعم" الجيش الإسرائيلي عن تحرير المجندة هي "إعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات…الذي أحدث صدمة كبيرة".

وأضاف الرشق، وفق قناة حماس على تليغرام: "هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته"، وقال: "لا أحد يصدق الروايات الصهيونية".

مواجهات في الضفة الغربية

تصاعدت الاضطرابات في الضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت، ليلة الأحد، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور مع جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة وسقط 4 قتلى فلسطينيين رميا بالرصاص.

وعن الضفة الغربية، قال هاغاري، بحسب الترجمة، إن الجيش الإسرائيلي استهدف صباح يوم الاثنين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين كما تم اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية منهم 60 في حركة حماس "وسنواصل العمل على إحباط العمليات في الضفة الغربية".

جهود دولية

خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة انعقدت الاثنين بشأن التطورات في غزة، قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات بشكل مستدام إلى غزة، بحسب ترجمة أوردتها قناة الحدث السعودية.

فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام مجلس الأمن إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها قلقة بشأن قطع الاتصالات في غزة، وفق رويترز.

وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن قطاع غزة مساء الجمعة وبدأت في العودة تدريجيا يوم الأحد.

وعلى الصعيد نفسه، أكد كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خلال لقائهما الاثنين، على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وأهمية ردع الساعين لتوسيع رقعة الصراع، وفق بيان للبيت الأبيض.

كما أكد سوليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات، بما في ذلك من الأطراف المدعومة من إيران.

طيران العال

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، يوم الاثنين وفق رويترز، إنها أوقفت مؤقتا تحليق طائراتها فوق المجال الجوي لعُمان في طريقها إلى بانكوك لأسباب تتعلق بالسلامة.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم الشركة قولها إنه لا يوجد تهديد محدد لطائرات العال، لكن الشركة اختارت العودة إلى مسار فوق السعودية ولكن ليس عُمان، مما يُطيل زمن رحلة الطيران بين تل أبيب وبانكوك من 8 ساعات إلى 11 ساعة.

وفي فبراير أصبحت العال أول شركة طيران وطنية إسرائيلية تستخدم مسار جديد فوق السعودية وعُمان، بعدما انضمت مسقط إلى الرياض في السماح بمرور رحلات الركاب التجارية الإسرائيلية عبر مجالها الجوي.

ومنذ هجوم حماس، شددت إسرائيل، وفق رويترز، التدابير الأمنية على كل شبكات النقل لديها.

ترقب

تتصاعد حدة المخاوف من توسيع رقعة الصراع، وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس صباح الاثنين إن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية في رد له على عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر الاثنين عن مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية استهدفت موقعين للقوات المسلحة السورية في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وفي الجنوب اللبناني الذي يشهد توترات متصاعدة مع إسرائيل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية يوم الاثنين إن الحرائق لا تزال مشتعلة في الأشجار والأحراش المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب الحدوديتين منذ يوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي الذي تواصل طيلة الليل عبر القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط على الحدود مع إسرائيل.

ووسط تلك التوترات على الحدود، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربي نُشر الاثنين، إنه يسعى عبر كل الاتصالات إلى تجنيب لبنان الدخول في أي الحرب ووقف "الاستفزازات" الإسرائيلية على الحدود.

وأضاف ميقاتي أن لبنان حاليا في "وضع لا نحسد عليه" نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وقال إنه في حال دخول لبنان الحرب فلن تقتصر خطورتها على لبنان بل "سيكون (هناك) فوضى أمنية في كل المنطقة".

ويترقب اللبنانيون كلمة سيلقيها حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله - التي تقود الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل - يوم الجمعة 3 نوفمبر هي الأولى له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن المدفعية الإسرائيلية قصفت وادي شبعا جنوب لبنان وكان حزب الله قد أعلن عن مقتل أحد عناصره يوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

وعن إطلاق النار المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، توعد هاغاري يوم الاثنين بضرب "كل خلية تقترب من الجدار سيتم قتلها".

وزير بريطاني في أبوظبي

ونقلت وكالة رويترز يوم الاثنين تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أبوظبي قال فيها إن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال إنه سيناقش مع نظيره الإماراتي الجهد الجماعي لتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد حل للصراع الحالي.

وجدد الوزير البريطاني موقف بلاده الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وقال بحسب رويترز إنه من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها.

ودعا الوزير إلى ضرورة خفض التصعيد بالرغم من أن خطر تصعيد الصراع في المنطقة موجود، وقال إن بريطانيا تتوقع من إسرائيل أن تتصرف باحترافية وضبط نفس وأن تمتثل للقانون الدولي.

وقال إنه تحدث مع القيادة السياسية لجيران إسرائيل بما في ذلك لبنان، مضيفا أن هناك جهود جارية لكي لا يصبح هذا الصراع إقليمي.

وأضاف كليفرلي، بحسب رويترز، أن هناك رغبة في عدم تورط الجماعات المسلحة أو المنظمات الإرهابية التي تمولها إيران.

حادثة مطار داغستان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الاثنين إن أوكرانيا أدت "دور مباشر ورئيسي" في حادثة المطار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الاثنين.

وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال فيها إن "أصحاب النوايا السيئة" استخدموا صور المعاناة في قطاع غزة لإثارة مشاعر السكان في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، يوم الاثنين، إن كييف ليس لها علاقة بما حدث في داغستان، ورفض اتهام روسيا بوصفه لا أساس له من الصحة، بحسب رويترز.

وروسيا وأوكرانيا في حالة حرب منذ أن غزت موسكو في فبراير من العام الماضي أوكرانيا.

وأصيب أكثر من 20 شخص، في الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية، من بينهم رجال شرطة ومدنيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس) يوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة المحلية.

وكانت مجموعة من المتظاهرين الغاضبين الداعمين للفلسطينيين اقتحمت المطار بعد أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل أعلى مستوى تحذير من السفر إلى البلدان في شمال القوقاز، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفق التحذير، فهناك مخاوف من "هجمات واحتجاجات واسعة النطاق و(أعمال) عنف محتملة ضد الإسرائيليين أو اليهود"، كما ذكرت الصحيفة.

تطورات خارجية

في العراق، نقلت رويترز الاثنين عن مصادر أمنية قولها إن 4 صواريخ أُطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى.

يأتي هذا الهجوم في وقت تتعرض في القوات الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات في أعقاب الصراع الدائر حاليا بين حركة حماس وإسرائيل.

فيما حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين وفق رويترز، الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الصراع، وقال إنهم يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وغيرها من الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا.

وسبق أن قدمت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، لكنه لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة لتمريره.

صور صادمة

وتزداد الأوضاع الإنسانية كارثية في غزة على الرغم من وصول بعض المساعدات إلى القطاع التي تعتبرها المنظمات الإنسانية غير كافية.

وتعاني المستشفيات في غزة من شح المستلزمات الطبية ونقص الوقود الضروري لتشغيل الآلات وإجراء العمليات على المصابين.

ويتم تداول صور ومقاطع فيديو تعكس صعوبة الأوضاع الإنسانية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها مشهد لفتاة خرج من جسمها قلبها الذي لا يزال ينبض.

ولم يتم السماح إلى الآن بإدخال الوقود إلى القطاع، بحسب ما أشار إليه الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي كشف عن تسلمه 26 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح مساء الاثنين، محملة بمواد غذائية ومستلزمات طبية، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي تسلمها حتى الآن إلى 144.

ومن جهتها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إيمان الطرابلسي، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة، "وإن ما تمكنا وبقية المؤسسات من إدخاله لا يتساوى مع ضخامة الاحتياجات التي نرصدها ميدانيا،" وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة تل الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس، بحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني الاثنين عبر إكس (تويتر سابق) صباح يوم الاثنين.

وكان مستشفى القدس الذي يأوي بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني 14 ألف نازح، تلقى تهديدات بالقصف ومطالبات بالإخلاء.

والاثنين، قال مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني -الذي شُيد بتبرع من الحكومة التركية- إن أضرار لحقت به نتيجة استهداف القصف الإسرائيلي لمحيطه، وفق منشور على صفحته على فيسبوك.

وأدانت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" ما وصفته بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقالت الخارجية التركية إن الحصار الرامي لحرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط الحقوق والهجمات غير الإنسانية يمثلان انتهاك علني للقانون الدولي.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الاثنين في بيان عبر منصة إكس "من تحول شوارع غزة إلى حمام دم" مع إعلان إسرائيل توسيع هجماتها البرية.

(إعداد: جيهان لغماري ومريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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