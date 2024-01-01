شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة الغربية يوم الاثنين، مع استمرار الحرب على غزة لليوم الـ 87 منذ أن اندلع الصراع بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي تخللها هدنة لسبعة أيام فقط.

وفي أول أيام 2024، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات اعتقلت فلسطيني في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد أن اقتحمت مدينة الخليل، وفتشت مطبعة وعدة منازل.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها.

ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 13 آخرين بينهم سيدة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وفق وفا.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة "وأدوا طقوسا تلمودية،" وفق وفا.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مقتل 10 من عناصرها في استهداف أمريكي لـ 3 زوارق تابعة لها في البحر الأحمر بعد استهداف سفينة لشركة ميرسك يوم الأحد في آخر تصعيد لاستهداف السفن الذي بدأ قبل نحو أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مساء الأحد عبر إكس، إنها مستمرة في عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، وأنها تنصح الدول "بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة لإشعال الصراع في البحر الأحمر".

ومساء الأحد، نقلت وسائل إعلام، أنه تم إسقاط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق والتي يتواجد فيها قوات أمريكية وغربية، بعد ساعات من إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل شمال العراق.

وتتصاعد الهجمات التي تنفذها جماعات مدعومة من إيران ضد قوات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتقول إن ذلك رد على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغ عدد القتلى منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 22 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، فيما قُتل أكثر من 100 صحفي، ونزح أكثر من 1.9 مليون مواطن في القطاع من أماكن سكنهم، حسب وفا.

ونقلت وفا عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن حصيلة القتلى في 2023، تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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