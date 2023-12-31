تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع نهاية العام 2023 بعد نحو 86 يوم بدأت في 7 أكتوبر الماضي بعملية مفاجأة لحركة حماس، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة ثم صعد لاجتياح بري للقطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأحد، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف جوي طال 3 مساجد في مخيم المغازي ومنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما تجدد القصف في خان يونس جنوب القطاع، وفي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى جراء الحرب إلى أكثر من 21.6 ألف قتيل، ونحو 56 ألف مصاب، وفقا لوفا.

وتتواصل العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أدى قصف على موقعين بمخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر الأحد، لإصابة شخصين.

فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة ومداهمات، وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، وغيرها.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات واسعة في منطقة كفر كلا جنوب لبنان، مستهدفا بنى تحتية لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران المعادية لإسرائيل.

"تعتبر قرية كفر كلا معقلا لحزب الله،" وفق ما كتبه أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر إكس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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