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تستضيف مصر، يوم السبت، قمة عن السلام من أجل إيجاد مخرج للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، يحضرها زعماء دول ومنظمات دولية، مع بدء اليوم الـ 15 للصراع.

وبدأت الأزمة يوم 7 أكتوبر حين أطلقت حركة حماس - التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 - عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" وفرضت حصار على قطاع غزة وطالبت سكان مدينة غزة الذي يتخطى عددهم مليون شخص بالنزوح تجاه الجنوب.

وترفض مصر وعدة دول عربية، مطالب نزوح الفلسطينيين من غزة، وترى أن تهجير سكان غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، وقد يؤدي إلى تهديد السلام بين مصر وإسرائيل.

وستنطلق القمة بعد وقت قصير من انطلاق أولى شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري، نحو غزة.

لاقت القمة استجابة سريعة بعد أن دعت لها مصر، وسيحضرها 31 دولة و3 منظمات، وستبحث إدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، وسُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين.

من يحضر؟

من بين الحضور، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

تصعيد ميداني

ورغم محاولات التهدئة، يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، فيما نصحت تل أبيب مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن ومغادرتهما فورا، كما أوصت بتجنب السفر للمغرب.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر) صباح السبت، استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية التابعة لحماس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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