تراقب شركات طاقة في منطقة الشرق الأوسط، التوترات في البحر الأحمر، مع استمرار جماعة الحوثيين في مهاجمة سفن عابرة به، فيما تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة لليوم 111.

وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الخميس، إنها تراقب وتقيم الوضع في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، وتتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية أسطولها.

كانت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران -عدو إسرائيل- أعلنت يوم الأربعاء، الاشتباك مع عدد من السفن الحربية الأمريكية، في خليج عدن وباب المندب ما أدى إلى "إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة"، وإجبار سفينتين تجاريتين أمريكيتين -كانت السفن الحربية تحميهما- على التراجع والعودة.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

فيما أعلنت القيادة الأمريكية، صباح الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينة الحاويات إم في ميرسك ديترويت (M/V Maersk Detroit) والتي ترفع العلم الأمريكي أثناء عبورها في خليج عدن، دون الإبلاغ عن إصابات حيث سقط صاروخ في البحر وتم إسقاط الآخرين من قبل مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس جرافلي "دي دي جي 107".

وقالت شركة قطر للطاقة الحكومية وأحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالميا، إن التطورات بمنطقة البحر الأحمر قد تؤثر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقا بديلة، إلا أنه "يتم إدارة تسليمها مع عملائها".

ولجأت عدة شركات شحن عالمية، لتحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وهو مسار تسكله عادة للعبور من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس المصرية، وبدلا من ذلك أصبحت تتخذ مسار طريق رأس الرجاء الصالح ما يسبب مدة أطول في الشحن وتكلفة أعلى.

حرب مستمرة

وفي فلسطين، قتل العشرات يوم الخميس وأصيب آخرون نتيجة إطلاق مدفعي إسرائيلي على مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، خلال انتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية.

ويعاني الشمال في غزة من ندرة الموارد الإنسانية، وفيما تسير عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع ببطء فإن أهالي الشمال يصعب عليهم الوصول للمساعدات مع تشديد الجيش الإسرائيلي على الأوضاع في الشمال.

ووفق وفا، سقط قتلى ومصابون أيضا في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وجنوبه، ووصل عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى أكثر من 25.7 ألف شخص، وأكثر من 63.7 ألف مصاب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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