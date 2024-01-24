نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تواصل "ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر" على قطاع غزة، لليوم الـ 110 على التوالي.

ووفقا للوكالة، فإن القوات الإسرائيلية تفرض قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية ما يجعل ما يصل منها غير كافي للاحتياجات، مع انقطاع التيار الكهربائي، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

ووفق تقديرات نقلتها وفا، فنحو 85% من مواطني غزة أي نحو 1.93 مليون مدني "مهجرون قسرا" بما في ذلك العديد ممن نزحوا عدة مرات بحثا عن الأمان، فيما تم تسجيل نحو 1.4 مليون نازح داخلي لدى منشآت أممية في غزة.

وارتفع عدد القتلى نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25.7 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة لأكثر من 63.7 ألف مصاب، وفق ما نقلته وفا عن مصادر طبية.

العراق

دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، الأربعاء، المجتمع الدولي لـ "منع كل التجاوزات التي تهدد فعليا استقرار العراق وسيادته،" مؤكدا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم التعامل مع القصف الأمريكي باعتباره "فعل عدواني".

كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن الثلاثاء، استهداف القوات الأمريكية لمنشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة تدعمها إيران، ردا على هجمات استهدفت جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وتتصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا، فيما تنفذ جماعات مدعومة من إيران أنشطة ضد إسرائيل بينها جماعة الحوثيين التي تواصل اعتراض سفن في البحر الأحمر ويواجهها تحالف دولي.

ووفق البيان فإن الولايات المتحدة تعود لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية "في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق".

وقال رسول "هذا الفعل المرفوض، يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزة، ونتائج حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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