لا تزال غزة تحت القصف لليوم الـ 105 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما جددت القوات الأمريكية والبريطانية ضرباتها العسكرية على مواقع في اليمن.

واندلع القتال في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة عن مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مقتل 77 فلسطيني فيما أصيب العشرات بجروح خلال الساعات الأخيرة.

وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية طفل يحمل الجنسية الأمريكية من أصل فلسطيني خلال إطلاق الرصاص عليه قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة عن مقتل نحو 24,760 فلسطيني، وأُصيب ما يزيد عن 62 ألف، فيما يوجد آلاف المفقودين، وفق وكالة (وفا).

ضربات أمريكية- بريطانية جديدة

نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الجمعة عن مراسلها أن مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن تعرضت لغارات أمريكية وبريطانية جديدة.

" العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة بغارتين"، وفق مراسل القناة.

وتقوم القوات الأمريكية والبريطانية بتنفيذ ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل إعلام دولية، الجمعة، تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي قال فيها إن القوات الأمريكية نفذت هجمات ناجحة على ثلاثة مواقع حوثية.

وتسبب تواصل هجمات جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة من إيران- على سفن إسرائيلية وأخرى متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، دعما للفلسطينيين في اضطراب حركة الشحن العالمية وارتفاع تكلفة الشحن.

لقاء بين روسيا وحماس

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية الجمعة عن بيان لوزارة الخارجية.

ووفقا للبيان، دعت روسيا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، بما في ذلك ثلاثة مواطنين روس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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