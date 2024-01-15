تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الاثنين لليوم الـ 101، من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع وسط تواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

واندلع القتال في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الاثنين، عن مصادر طبية مقتل 33 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، فجر الإثنين، إثر قصف إسرائيلي لعشرات المنازل في مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت إسرائيل عدة مناطق في خان يونس جنوب غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية الاثنين عن مراسلها سماع دوي انفجارات ضخمة في مخيم البريج وجحر الديك جنوب القطاع وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

في المقابل، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بسبب الدمار والاستهداف المستمر لقطاع الاتصالات، بحسب وفا.

وقُتل أكثر من 24 ألف فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة، وأُصيب 60,317، فيما يوجد أكثر من 8 آلاف مفقود، وفق وكالة وفا الاثنين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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