قُتل أكثر من 100 فلسطيني، فجر يوم الاثنين، بينهم أطفال ونساء فيما أصيب مئات آخرين إثر غارات إسرائيلية كثيفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية.

ونقلت الوكالة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المدينة تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.

وتأتي الغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية دون سابق إعلان رسمي عن بدء هجوم شامل على المدينة ورغم تحذيرات عربية ودولية وأممية، والتي اعتبرتها بمثابة محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 40 غارة عنيفة استهدفت عديد المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح، حسب الوكالة.

والجمعة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع خطة لإجلاء سكان مدينة رفح وتدمير أربع كتائب لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة.

ويوجد في مدينة رفح حاليا حوالي 1.4 مليون فلسطيني بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب بحثا عن مكان آمن.

وكان الجيش الإسرائيلي يطالب منذ بدء عمليته العسكرية على غزة المدنيين في شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه، وهو ما أدى إلى نزوح 1.9 مليون شخص داخليا، وفق الأمم المتحدة، مع تدمير أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الأساسية.

وتشن إسرائيل منذ أربعة أشهر حرب على غزة للقضاء على حماس، بعد هجوم مباغت للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما قُتل أكثر من 28 ألف شخص في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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