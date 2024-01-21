حثت الإمارات الولايات المتحدة على دعم وقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، محذرة من خطورة احتدام الوضع إقليميا يوما بعد الآخر-وفق وكالة بلومبرغ- فيما يدخل القتال في القطاع يومه الـ 107.

واندلع القتال في قطاع غزة في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع في مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة 62.6 ألف شخص -وفق أحدث بيانات رسمية صادرة يوم الأحد- فيما قُتل 1200 إسرائيلي وأجنبي في هجوم حماس على إسرائيل.

وقالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، في مقابلة عبر الإنترنت من نيويورك وفق ما نشرته بلومبرغ يوم السبت: "نحتاج وقف إنساني لإطلاق النار الآن، لا يمكننا انتظار 100 يوم أخرى".

وأضافت نسيبة أن المخاطر مرتفعة، وأن "الحرب في غزة هي بوضوح جدا جرح مفتوح وتزعزع استقرار المنطقة"، مشيرة إلى أن بإمكان الولايات المتحدة -التي تدعم إسرائيل في حربها- لعب دور حاسم في تهدئة التوترات.

تحذير الإمارات -وهي من حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط- يأتي في وقت تتصاعد فيه توترات إقليمية في المنطقة على خلفية الحرب في غزة، وسط مخاوف من احتدامها أكثر ومن تداعياتها السياسية والاقتصادية.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية توترات مع تبادل جماعة حزب اللبنانية المدعومة من إيران -عدو إسرائيل- وتل أبيب إطلاق الصواريخ في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى.

كما تستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية ورفع أسعار الشحن عالميا.

وتقوم القوات الأمريكية والبريطانية بتنفيذ ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ووفق بلومبرغ، يمثل تحذير الإمارات مستوى جديد من القلق بشأن الهجمات المتصاعدة التي تتضمن إسرائيل وإيران ووكلائها وقوات أمريكية في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وإلى جانب التوترات بين إسرائيل ووكلاء إيران، فقد تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، لتعكس كل تلك التطورات الخطر المتزايد للحرب وما قد تؤول إليه من صراع أوسع في المنطقة.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في عرقلة مشروع قرار في ديسمبر تقدمت به الإمارات لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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