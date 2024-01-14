دخلت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأحد يومها الـ 100، فيما يتواصل سقوط القتلى الفلسطينيين من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.

واندلع القتال في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

ولم يقتصر الصراع الدائر على قطاع غزة، بل توسعت رقعته في ظل توترات سياسية إلى الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تبادلت جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ عبر الحدود المشتركة، ما أدى لسقوط قتلى.

وأمتد الصراع أيضا إلى اليمن، حيث هاجمت جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة من إيران- دعما للفلسطينيين سفن إسرائيلية وأخرى متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، ما تسبب في اضطراب حركة الشحن العالمية وارتفاع تكلفة الشحن، وردا على ذلك شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ولم تنجح الجهود الدبلوماسية العربية والدولية حتى الآن في إنهاء الصراع في غزة كليا، لكنها يسرت -خاصة جهود مصر وقطر- إبرام هدنات قصيرة وإدخال المساعدات للفلسطينيين، وكذلك إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس في القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وتمثل الحرب الحالية الحلقة الأحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 7 عقود، حيث يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، فيما تقول إسرائيل إن القدس يجب أن تظل عاصمتها إلى الأبد دون تقسيم.

وتعثرت جهود التوصل لسلام بين الجانبين منذ سنوات. وتدعم عدة دول -خاصة العربية- حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع.

وفي ما يلي أهم إحصائيات الحرب على غزة

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

- قُتل 23,843 فلسطيني خلال 100 يوم من العملية العسكرية على قطاع غزة، وأُصيب 60,310.

- لقى 1,200 إسرائيل وأجنبي حتفهم في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

- قُتل 188 فرد من الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في قطاع غزة.

- تُقدر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا رهائن في غزة، فيما أُطلق سراح نحو 110.

- يُقدّر عدد المهجرين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقارب 85% من سكان القطاع.

- دُمرت أكثر من 69 ألف وحدة سكنية كليا في غزة، وتضررت 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، أي أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية بالقطاع دُمرت أو تضررت.

- تزاول 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة عملها جزئيا، منها 9 في الجنوب و6 في الشمال، الذي يحتدم فيه القتال.

- تحتاج عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل أولي إلى 12 مليار دولار، وفق تقديرات ذُكرت خلال مناقشات بين مسؤولين مصريين وأمريكيين وآخرين من دول عربية جرت الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر أمنية مصرية لزاوية عربي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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