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دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، في افتتاح قمة الخليج- آسيان التي تعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

"يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية"، وفق ما صرح به بن سلمان في كلمة ألقاها أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأشار بن سلمان إلى ضرورة "تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".

وكان ولي العهد السعودي التقى مساء يوم الخميس برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي زار الرياض ضمن جولة شرق أوسطية بدأها في إسرائيل، ومن المقرر أن يتجه سوناك يوم الجمعة إلى القاهرة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتضم آسيان 10 دول هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ضحايا

ولم يقتصر الصراع الدائر بين اسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس على قطاع غزة فحسب بل امتدت الاشتباكات لتشمل الضفة الغربية.

ونقلت رويترز بيان عن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فيه عن مقتل 13 شخص، بينهم خمسة أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنت غارة جوية على مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بطولكرم في الضفة الغربية يوم الخميس.

وأسفرت الحرب التي تقترب من أسبوعين، عن مقتل 3859 شخص، وإصابة نحو 13500 جريح، في غزة والضفة الغربية، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس.

ومن الجانب الإسرائيلي، لقي 1400 شخص مصرعهم و"ربما أكثر"، بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في حي الزيتون جنوب غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين، ما أدى لسقوط 8 قتلى بينهم أطفال، وإصابة العشرات وتضرر مبنى الكنيسة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك بعد يومين من سقوط مئات المدنيين في مستشفى المعمداني في غزة التي تبادل الطرفان المتنازعان تهم استهدافه.

ويوم الجمعة هو يوم ينتظره سكان قطاع غزة فمن المتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية بالعبور من معبر رفح الحدودي بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الطرق المحيطة بالمعبر.

وجاء ذلك بعد أن اتفق الرئيسان المصري والأمريكي، خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

ومن المتوقع دخول دفعة أولى فقط من المساعدات وتقدر ب 20 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوات طبية. وبحسب مصادر أمنية فإنه جرى الاتفاق على دخول دفعات أخرى من المساعدات فى أيام متتالية.

دعم غربي

وسوناك هو ومسؤولين غربي آخر يقف إلى جانب إسرائيل في حقها عن الدفاع عن نفسها وتأتي زيارته بعد الرئيس الاميركي جو بايدن الذي قال يوم الخميس في كلمة للمواطنين إنه سيطلب من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لإسرائيل، بحسب رويترز.

وتتصاعد المخاوف من توسع رقعة الصراع لاسيما مع استعداد إسرائيل لاجتياح عسكري بري في غزة.

لبنان

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مساء الخميس بيان عن قيادة الجيش اللبناني جاء فيه عن استهداف إسرائيل بأسلحة رشاشة لفريق مؤلف من 7 صحفيين ومقتل أحدهم وإصابة آخر أثناء قيامهم بتغطية صحفية قرب موقع العبّاد التابع لإسرائيل في خراج بلدة حولا جنوب لبنان.

وساعدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بطلب من الجيش اللبناني، على إخلاء "الأشخاص" من تلك المنطقة، بحسب اليونيفيل.

(إعداد: جيهان لغماري للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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