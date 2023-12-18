وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح يوم الاثنين فيما سيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم على مشروع قرار جديد بشأن غزة التي تشهد قصف إسرائيلي لليوم الـ 73 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وعن زيارة أوستن التي ستتضمن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أفادت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب.

وتسعى المجموعة العربية في مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول دخول المساعدات بدلا من "القضايا الجدلية" المتعلقة بوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة مؤخرا حق الفيتو لإفشال مشروع قرار بوقف إطلاق النار.

ويدعو مشروع القرار الذي أعدته الإمارات، بحسب ما جاء في خبر نشرته فرانس 24 عن وكالة الأنباء الفرنسية، إلى "إيقاف الأعمال العدائية بشكل عاجل ودائم" للسماح لدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة.

الوضع الميداني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الاثنين أن أكثر من 100 قتلوا في مخيم جباليا، شمال القطاع، بالإضافة إلى 20 مصاب على الأقل.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية عدد من المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقتلت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقتل 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف الطائرات منزل في محيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث لقيت الصحفية حنين علي القشطان مصرعها، ‎مع أفراد من عائلتها.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية يوم الاثنين عن مراسلها إن القوات الإسرائيلية جددت قصفها على مجمع الشفاء الطبي في غزة ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الاثنين عبر إكس (تويتر سابقا)، إن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 150 هدف في قطاع غزة على مدار آخر 24 ساعة.

البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين إنها تلقت تقرير عن وقوع حادث بالقرب من ميناء المخا اليمني.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية، التابعة للحوثيين، الأحد على منصة إكس (تويتر سابقا)، تصريحات للمتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية محمد عبد السلام أكد فيها أن "البحر الأحمر هو آمن" ولكنه "محظور فقط على سفن إسرائيل أو السفن المتجهة إلى موانئ الكيان المحتل".

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت هجمات جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل- ضد سفن شحن في البحر الأحمر، فيما تطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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