قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة تقترب من اتفاق هدنة في غزة دون الخوض في التفاصيل، فيما تواصل إسرائيل غاراتها المكثفة على القطاع لليوم 46 من القتال.

"سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة،" بحسب هنية على حساب الحركة على تليغرام.

وتقود قطر ومصر جهود وساطة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، التي يقيم عدد من زعمائها في قطر وتركيا.

ولم تذكر حماس تفاصيل الهدنة المحتملة، فيما نقلت قناة الجزيرة القطرية الثلاثاء عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عزت الرشق قوله إن الحركة سلمت ردها إلى المسؤولين في قطر و"نأمل أن يكون الأمر مهيئ للتوصل إلى اتفاق هدنة خلال الفترة أو خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن هذا الاتفاق يتحدث عن "وقف إطلاق النار مقابل مصالح لشعبنا الفلسطيني، دخول مساعدات، الإفراج عن أسرى من الجانب الإسرائيلي مقابل أسرى من الجانب الفلسطيني من النساء والأطفال وعدد أيام محدد لوقف إطلاق النار ". وقال إن المسؤولين القطريين سيعلنون تفاصيل الهدنة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أكثر من مرة إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا بإطلاق سراح كل الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. وتُقدر إسرائيل عدد الأسرى بنحو 240 شخص.

الوضع الميداني

في المقابل، تواصل الطائرات الإسرائيلية الثلاثاء غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا شمال القطاع ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة ما أدى إلى مقتل عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الثلاثاء.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أبراج الاتصالات شمال القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق، وفق الوكالة.

ووفق الوكالة، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 17 فلسطيني فيما أصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء.

ويقترب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي من شهره الثاني، إثر شن حركة حماس هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

وارتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 68 بعد مقتل جنديين، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء عن الجيش الإسرائيلي.

فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 12.7 ألف قتيل، وتخطى عدد المصابين 30 ألف، بحسب ما نقلته وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا