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دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوم الاثنين إلى ضرورة اعتماد هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، بحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وأشار بوريل للصحفيين إلى أنه سيناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات بشكل آمن إلى غزة.

وأظهرت قناة العربية مشاهد من تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع صباح يوم الاثنين.

ونقلت العربية مشاهد من وصول مصابين ومن بينهم أطفال إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد الغارات الإسرائيلية الجديدة.

ودخلت 20 شاحنة يوم السبت إلى غزة عبر معبر رفح للمرة الأولى وكانت محملة بالمساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والماء والمستلزمات الطبية.

وقال مصدران أمنيان مصريان يوم الاثنين لموقع زاوية عربي إن 14 شاحنة هي الدفعة الثالثة من المساعدات دخلت ليلا ليبلغ عدد الشاحنات التي دخلت حتى الآن 51 شاحنة خلال 3 أيام.

ويعاني سكان قطاع غزة - الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع - من انقطاع إمدادات الوقود والمياه والأغذية والأدوية، ويحيط القطاع البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح الحدودي -بين القطاع ومصر- منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتل نحو 4651 شخص في قطاع غزة، بينهم 1903 طفل و1024 امرأة منذ بدء الحرب، فيما أصيب 14245 آخرين.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

لبنان

ومع اشتداد التوترات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نصحت السفارة الأمريكية في بيان يوم الاثنين المواطنين الأمريكيين بمغادرة لبنان "نتيجة الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

وإلى بيروت وصل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

(إعداد: أحمد حسن وجيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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