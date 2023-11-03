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أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - المدعوم من إيران المعادية لإسرائيل - أنه لن يتم الاكتفاء بالتصعيد الحالي الذي يحدث على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية، في إشارة منه لتصعيدات ضد إسرائيل قال إنها "احتمال واقعي".

وجاء هذا في أول حديث للزعيم اللبناني منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وفلسطين في السابع من أكتوبر والذي طالب فيه بوقف العدوان على غزة ودعا لنصرة حركة حماس.

وقال نصر الله إن المعركة بين فلسطين وإسرائيل - والتي وصفها بالتاريخية - قد امتدت إلى أكثر من جبهة وإن إسرائيل الذي وصفها ب"الفاشلة" وذات قيادة "غبية" لن تستطيع الحصول على الرهائن بدون مفاوضات.

"قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع ولكن لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبير جدا ومهم جدا ومؤثر جدا، طبعا لن يتم الاكتفاء به على كل حال".

يتواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. وقال نصر الله إن عدد كبير من القوات الإسرائيلية موجه نحو لبنان مما يضعف قدرات الجيش الإسرائيلي في غزة ويفيد الفلسطينيين.

وبدأ الصراع يوم 7 أكتوبر بهجوم مفاجئ من حماس على إسرائيل قتل فيه نحو 1,400 شخص في إسرائيل لترد إسرائيل بحرب شاملة على قطاع غزة قتل فيها حتى الآن أكثر من 9 آلاف شخص هناك بالإضافة للعشرات من الجنود الإسرائيليين. وتحتجز حماس 242 شخص من إسرائيل.

وقال نصر الله إن المعركة بين فلسطين وإسرائيل قد امتدت خارج غزة وشكر على حد قوله: "السواعد العراقية والسواعد اليمنية" التي دخلت إلى المعركة في إشارة منه لجماعة الحوثيين في اليمن التابعة لإيران وكذلك الجماعات الشيعية المسلحة التابعة لإيران في العراق.

وكانت مسيرات استهدفت قواعد أمريكية في العراق كما سقطت مسيرتين على مدينتي نوبيع وطابا في مصر قادمتين من جنوب البحر الأحمر والذي يبدأ من اليمن.

فلسطيني مئة بالمئة

وقال نصر الله إن هجوم حماس كان فلسطيني مئة بالمئة من حيث القرار والتنفيذ ولا علاقة له "بأي قضية إقليمية".

"هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة وهذا ضمن سريتها المطلقة .. الذي ضمن نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة،" بحسب نصر الله.

وطالب نصر الله الدول العربية بقطع العلاقات والنفط عن إسرائيل ووقف الصادرات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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