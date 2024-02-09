أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي لإعداد خطط قصد إجلاء المدنيين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة للقضاء على كتائب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة رفح، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل الجمعة عن بيان لمكتب نتنياهو.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة للشهر الرابع على التوالي وسط تصاعد التحذيرات من عزم إسرائيل تنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح، جنوب القطاع التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين.

واضطر أكثر من 75% من سكان قطاع غزة للنزوح من منازلهم بسبب الحرب بحثا عن ملاذ آمن لمدن في مناطق مختلفة من القطاع خاصة مدينة رفح وتشير تقديرات أممية إلى أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي منذ بدء الحرب.

"من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وترك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح"، وفق البيان.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن خطط نتنياهو لمواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها يشكل تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة "لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة عن بيان الرئاسة قولها إنه "آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة - والتي اندلعت بعد عملية عسكرية مباغتة لحركة حماس الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي - في مقتل أكثر من 27.9 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 67.4 ألف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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