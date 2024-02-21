قُتل شخصان وأصيب آخر بجروح، يوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تتواصل فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بعد هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ووفق المصدر، شنت إسرائيل عدوان بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة "أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وتستهدف إسرائيل منذ سنوات أهداف تابعة لإيران في سوريا -وكانت مطارات سورية من بين الاستهدافات- ومطلع العام الجاري كثفت تل أبيب من تلك الضربات لعرقلة نقل أسلحة من إيران إلى الجماعات التي تدعمها في المنطقة.

والشهر الماضي، استهدفت إسرائيل بغارة جوية مبنى في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن مقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني.

وإيران هي عدو إسرائيل اللدود في الشرق الأوسط، فيما تشهد المنطقة تصعيد بين تل أبيب وجماعات تدعمها طهران على عدة جبهات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأسفر الهجوم المباغت لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي عن مقتل 1200 شخص، فيما قُتل أكثر من 29 ألف شخص في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: عليا بيومي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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