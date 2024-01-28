اقترحت الحكومة البريطانية مبادرة مكونة من خمسة محاور لإنهاء الحرب المستمر في قطاع غزة منذ 114 يوم بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

ويسعى حلفاء إسرائيل في الغرب ومنهم بريطانيا، الذين يدعمون تل أبيب في القتال الدائر، إلى الدفع للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وكذلك لإطلاق عملية سياسية تمهد الطريق لتأسيس دولة للفلسطينيين.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة على قطاع غزة، ردا على هجوم مسلح مباغت شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1200 شخص.

فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف وأصيب ما يزيد عن 64 آخرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم الأحد.

ما تفاصيل المقترح البريطاني؟

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، يوم السبت، عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى قوله إن المبادرة البريطانية ناقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي.

وتدعو المبادرة إلى وقف فوري للعمليات العدائية في غزة، لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ هجوم أكتوبر، وللتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

وتقترح المبادرة البريطانية تحديد أفق سياسي واضح لتأسيس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط (حكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة) لإدارة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد الحرب، وفق الصحيفة.

وسيكون على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن لديها -الذين اقتادتهم من إسرائيل إلى قطاع غزة أثناء هجومها- وكذلك الالتزام بوقف هجماتها على إسرائيل، وهو أمر ستضمنه دول في المنطقة.

وتقترح المبادرة البريطانية أن يغادر كبار قادة حركة حماس قطاع غزة إلى دولة أخرى، بما في ذلك يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.

والمبادرة البريطانية هي ضمن مقترحات عدة أخرى تناقشها الدول الغربية والعربية مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة.

وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة بالفعل بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق يؤدي إلى هدنة لمدة شهر، ستطلق حماس خلالها سراح بقية الرهائن لديها، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين وتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.

لكن مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة قالت إن تلك المحادثات تعثرت بسبب رفض إسرائيل طلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار في نهاية أي اتفاق، وهو ما يسعى الوسطاء أيضا لتحقيقه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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