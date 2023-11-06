قصف الجيش الإسرائيلي، عدة مناطق في قطاع غزة خلال الليل، في ما وصفه مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بأنه "قصف غير مسبوق على الإطلاق" وبأنه "لا يوجد مكان آمن ولا يوجد مكان أكثر أمنا".

ونشر الدحدوح على حسابه في تطبيق انستغرام مقطع فيديو يقول فيه إن "الاستهدافات تشمل مناطق واسعة من مدينة غزة".

وبدأت الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوم مسلح مفاجئ على إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية عسكرية مضادة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في الساعة الـ 1.33 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة مواقع من بينها مخيم الشاطئ ومحيط مستشفى الشفاء ومنزل على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لسقوط 15 شخص بين قتيل وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية فجر يوم الاثنين منزل في مدينة خان يونس ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين، وفق وكالة (وفا).

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جندي قُتل الأحد في القتال الدائر في شمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوف الجيش منذ بدء العملية البرية بالقطاع قبل أيام إلى 30، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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