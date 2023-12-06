استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه في حرب تخوضها إسرائيل للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دخلت شهرها الثالث ولم تتوقف إلا بهدنة مؤقتة لأسبوع واحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات، فجر يوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية منزل في المخيم الغربي بخان يونس ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقتل 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزل في شارع النفق بمدينة غزة، بحسب وفا.

وتواصل القصف، بحسب وفا على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وتصاعدت يوم الثلاثاء، وتيرة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس بمدينة خان يونس في جنوب غزة في قتال هو الأشرس منذ بدء العملية البرية على القطاع، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 16,250 فلسطيني من بينهم أكثر من 1240 قتيل منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري، حسب ما أوردته وفا يوم الأربعاء.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر إكس إن الجيش يخوض "معارك شرسة" إلى جانب دعم جوي.

وهاجم سلاح الجو نحو 250 هدف "على أرض قطاع غزة على مدار آخر أربع وعشرين ساعة" مع استمرار الجيش "في العثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق تحت الأرضية، والعبوات الناسفة وغيرها من البنى التحتية الإرهابية وتدميرها".

نزوح مستمر

ورصدت قناة العربية السعودية عن مراسلها استمرار نزوح المدنيين إلى مدينة رفح جنوب القطاع جراء القصف الإسرائيلي.

وأصدر الجيش تعليمات لسكان غزة يوم الأربعاء نقلها أدرعي عبر إكس ومن بين ما جاء فيها أن "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي خان يونس. يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال".

وأضاف أنه سيسمح الجيش للسكان بالتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى عبر محاور أخرى.

الحدود اللبنانية

وعن لبنان، قال أفيخاي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن جيش الدفاع تلقى تقارير عن إصابة عدد من جنود الجيش اللبناني خلال الغارة التي شنها على أهداف لحزب الله اللبناني في منطقة النبي عويضة-العديسة على الحدود اللبنانية.

وأضاف "نؤكد ان أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن مساء الثلاثاء عن مقتل أحد عناصره بعد تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف الإسرائيلي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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