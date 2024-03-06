قُتل بحاران وأصيب آخرون في هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، على سفينة تجارية في البحر الأحمر، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية منها رويترز.

وهذا أول هجوم يوقع قتلى وجرحى منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، بحسب الوكالة.

وأعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها السادس.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، في بيان الأربعاء عبر إكس (تويتر سابقا)، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لسفينة (TRUE CONFIDENCE ) الأمريكية.

ووفق السريع، تمت إصابة السفينة "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة.. ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".

ونقلت رويترز، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن مصدر ملاحي أن 4 بحارة أصيبوا بحروق شديدة فيما فقد 3 آخرين بعد أن استهدف صاروخ السفينة.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر فيما تستهدف الجماعة سفن إسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حرب على غزة للقضاء على حماس، بعد هجوم مباغت للحركة على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما قتل أكثر من 30.7 ألف وأصيب 72.1 ألف شخص في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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